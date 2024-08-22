Вау, яка: 51-річна модель Гайді Клум показує як потрібно одягатися у її віці

Модель німецького походження, телеведуча і суддя в розважальному шоу America's Got Talent, потрапила під приціл папараці. 51-річну Гайді Клум заскочили, коли вона прямувала на запис програми у Пасадені.

З'явилася на вулиці вона у бренді Roberto Cavalli, який був прикрашений принтом під назвою Ray Of Gold.

Вбрання складалося з туніки з короткими рукавами та трохи прозорих штанів-кльош. Носила це зухвале літнє вбрання Клум з величезною плетеною сумкою, окулярами та чорними сабо з підборами та заклепками.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

А ось днем раніше зірка продемонструвала на публіці свої стрункі ноги та розкішну бронзову засмагу. Гайді вийшла на червону доріжку в золотій сукні від Patou з колекції осінь-зима 2024. Захід вона відвідала з колежанкою з America's Got Talent Софією Вергарою, але та була в білій сукні з величезною зіркою на грудях.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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