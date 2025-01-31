Вау, яка: 66-річна Шерон Стоун вийшла на сцену заходу у вбранні із високим розрізом

Сукня ідеально вписувалася під дрескод заходу та дуже личила знаменитості.
Голлівудська акторка Шерон Стоун з'явилася на благодійному концерті у Нью-Йорку, який проводився Американською кардіологічною асоціацією Go Red for Women Red Dress Collection. Захід відбувається щорічно, щоб підвищити поінформованість про поширені серцево-судинні захворювання.
Спочатку вона вийшла на червону доріжку в червоному комбінезоні зі стразами та декольте. Потім з'явилася на сцені – Шерон була ведучою на заході. Вона вийшла на публіку в ефектній обтислій сукні-водолазці.
Вбрання теж було все усипане стразами, але також мало ефектний розріз на спідниці, який відкривав її ноги і дозволяв розглянути гламурні босоніжки з квітами.
Також на цьому концерті з'явилася співачка та акторка Сьюкі Вотергаус — дружина відомого актора Роберта Паттінсона. Вона виступила на сцені у сукні з торочкою від бренду Calcaterra.
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