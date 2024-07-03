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Вау, яка: 67-річна зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кеттролл відвідала Вімблдон

Вау, яка: 67-річна зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кеттролл відвідала Вімблдон

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Відома акторка мала дуже стильний вигляд.

Зірка серіалу "Секс і місто" — 67-річна Кім Кеттролл — відвідала захід, який проводився в межах тенісного чемпіонату Вімблдону. Акторка мала стильний вигляд і випромінювала своєю усмішкою позитив та впевненість.

Вона одягла ніжно-рожевий костюм із жакетом та звуженими штанами зі стрілками. Носила Кім його у поєднанні зі строкатою шовковою блузкою, яка мала горловину-бант.

Також важливу роль у цьому луку відіграли аксесуари. У руці Кім тримала рожеву сумку з короткою ручкою, взула сріблясто-золоті мюлі на підборах і завершила ансамбль золотими прикрасами та стильними окулярами.

Кім Кеттролл / © Getty Images
Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

Також на Вімблдон сходив Девід Бекхем. Відомого футболіста сфотографували у королівській ложі центрального корту з мамою Сандрою Бекхем. Вікторія Бекхем майже ніколи не супроводжує чоловіка на цей тенісний турнір.

Девід Бекхем з мамою Сандрою Бекхем на Вімблдоні / © Getty Images
Девід Бекхем з мамою Сандрою Бекхем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

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