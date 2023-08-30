Вау, яка: 74-річна Вера Вонг відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу у максіспідниці та перлях

Легендарна дизайнерка Вера Вонг, яка прославилася як одна з головних законодавців весільної моди, відвідала щорічний Відкритий чемпіонат США з тенісу.

74-річна жінка зачарувала своєю витонченою фігурою та лаконічним вбранням, яке обрала для цього заходу. На Вері була кофта з декольте та довгими рукавами у кольорі слонової кістки. Через те, що рукави виробу були дуже довгими, вони незвично підібрані в зоні зап'ясть.

Також вона одягла пряму максіспідницю блакитного відтінку, яка ідеально підкреслювала фігуру. Доповнили вбрання біла сумка на короткій ручці, білі туфлі та чорні сонцезахисні окуляри. Довге волосся Вонг уклала на один бік.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Компанію на заході дизайнерці склала подруга і колежанка Анна Вінтур — одна з найвпливовіших журналісток у світі. Вона одягла на тенісний турнір вбрання у улюбленому стилі — сукню у квітковий принт та сонцезахисні окуляри.

Вера Вонг та Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Знайомі ці дві легендарні особистості дуже давно. Вера Вонг до своєї дизайнерської кар'єри була старшою редакторкою моди у Vogue, цю посаду вона обіймала протягом 17 років. 1987 року вона залишила Vogue, поступившись місцем Анні Вінтур, яка очолює видання до цього дня.

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