Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вау, яка: 75-річна Вера Вонг прийшла на захід у білому вбранні та з сумкою-серцем

Вау, яка: 75-річна Вера Вонг прийшла на захід у білому вбранні та з сумкою-серцем

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Вона вибрала цього разу однотонний образ.

Знаменита дизайнерка Вера Вонг – жінка, яка буквально зупинила старість, адже у свої 75 років вона має просто неймовірний вигляд. Щорічно вона відвідує Відкритий чемпіонат США з тенісу, де демонструє своє вбрання.

Цього разу Вонг обрала образ білого кольору. На дизайнерці була пряма довга сукня з глибоким декольте, яку вона носила у поєднанні з високим взуттям та прикрасами від Chanel на шиї. Також Вера одягла сонцезахисні окуляри та розпустила волосся.

Цікавим доповненням її образу також стала невелика сумка від бренду Alaïa, яка виконана у вигляді серця.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

Прийшла на цей тенісний турнір Вонг зі своєю подругою Анною Вінтур. Цього року редакторка Vogue обрала також білу сукню, але у величезні чорні квіти. Носила вона її у поєднанні із сумкою від Fendi та оригінальними чоботями на підборах.

Вера Вонг та Анна Вінтур / © Getty Images
Вера Вонг та Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Читайте також:

Улюблений рецепт! Смачнющий рибний пиріг зі шпинатом на бездріжджовому тісті!

Улюблений рецепт! Смачнющий рибний пиріг зі шпинатом на бездріжджовому тісті!

Повʼязані теми:

Наступна публікація