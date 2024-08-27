Вау, яка: 75-річна Вера Вонг прийшла на захід у білому вбранні та з сумкою-серцем

Вона вибрала цього разу однотонний образ.
Знаменита дизайнерка Вера Вонг – жінка, яка буквально зупинила старість, адже у свої 75 років вона має просто неймовірний вигляд. Щорічно вона відвідує Відкритий чемпіонат США з тенісу, де демонструє своє вбрання.
Цього разу Вонг обрала образ білого кольору. На дизайнерці була пряма довга сукня з глибоким декольте, яку вона носила у поєднанні з високим взуттям та прикрасами від Chanel на шиї. Також Вера одягла сонцезахисні окуляри та розпустила волосся.
Цікавим доповненням її образу також стала невелика сумка від бренду Alaïa, яка виконана у вигляді серця.
Прийшла на цей тенісний турнір Вонг зі своєю подругою Анною Вінтур. Цього року редакторка Vogue обрала також білу сукню, але у величезні чорні квіти. Носила вона її у поєднанні із сумкою від Fendi та оригінальними чоботями на підборах.
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