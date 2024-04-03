Вау, яка: 77-річна Шер відвідала музичну церемонію з молодим бойфрендом

Суперзірка знову з'явилася на публіці з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років.

Легендарна співачка Шер, якій зараз 77 років, відвідала церемонію вручення нагород iHeartRadio Music Awards у Лос-Анджелесі. Вона отримала на заході нагороду Icon Award.

Шер / Фото: Associated Press

На цьому заході вона з'явилася у чорному луку, поєднавши речі від брендів Dolce And Gabbana та Chrome Hearts. Вона одягла гламурну кофту з величезним камінням, а також широкі штани з кишенями, карабінами та заклепками.

На Шер було взуття на підборах, кілька яскравих прикрас, а також вона розпустило волосся та зробила макіяж.

Шер / Фото: Associated Press

На цю церемонію вона прийшла зі своїм бойфрендом Александром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років.

Шер / Фото: Associated Press

Пара обіймається перед камерами, радісно позувала і навіть виявляла почуття.

Шер / Фото: Associated Press

До речі, нагороду Шер вручила на церемонії акторка Меріл Стріп, яка вийшла на сцену у старій сукні від Lanvin, яка у її гардеробі вже 9 років.

Меріл Стріп та Шер / Фото: Associated Press

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