Вау, яка: 79-річна Гелен Міррен в елегантній сукні і на високих підборах продемонструвала струнку фігуру

Акторка мала просто неймовірний вигляд на івенті.
Гелен Міррен відвідала у Нью-Йорку прем'єру фільму "White Bird", у якому вона зіграла головну роль.
На червоній доріжці акторка з'явилася в елегантній чорній сукні по фігурі, яка мала прозорі рукавами, білий комір із 3-D квіткою, білим жабо з рюшами та білими манжетами. Вона мала стрункий та ефектний вигляд.
Міррен доповнила лук чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями з крокодилячої шкіри на високій платформі, підборах і зі шнурівкою. У руці вона тримала чорний клатч із блискучим декором.
У Гелен було ідеально рівне укладння, макіяж із червоним блиском на губах, вуха вона прикрасила діамантовими сережками з перлами, шию – перлинним намистом, а руки – годинником і каблучками з діамантами.
Нагадаємо, Гелен Міррен продемонструвала на Лазуровому узбережжі ефектний лук у чорній закритій корсетні сукні, розшитій лелітками, від бренду Dolce Gabbana.
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