Вау, яка: 90-річна Джоан Коллінз у блискучій сукні та на підборах з'явилася на церемонії

Джоан Коллінз та її чоловік Персі Гібсон відвідали 75-у церемонію вручення премії "Еммі" у театрі Пікок у Лос-Анджелесі.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

На доріжку знаменитість вийшла в блискучій від паєток та каміння сукні від улюбленої дизайнерки принцеси Уельської Кетрін — Jenny Packham. Джоан доповнила образ сережками з камінням від Swarovski та кількома браслетами на зап'ясті, а також блискучими туфлями-човниками на підборах, а на руках у неї були рукавички.

Ефектне укладання та насичений макіяж на обличчі завершували образ акторки. Вона намалювала собі чорною підводкою стрілки і нанесла на губи яскраву малинову помаду.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

Перед камерами фотографів Коллінз позувала сама і разом із чоловіком, який був одягнений у класичний чорний костюм у поєднанні з ідеально випрасуваною білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом. Пара трималася за руки.

Персі Гібсон і Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

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