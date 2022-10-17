Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вау, яка: акторка Кейт Гадсон з'явилася на червоній доріжці у сукні з розкішним декольте

Дата публікації
Перегляди
282
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вау, яка: акторка Кейт Гадсон з'явилася на червоній доріжці у сукні з розкішним декольте

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Знаменитість одягла сукню з колекції Французького модного дому з глибоким вирізами.

Американська акторка Кейт Гадсон прилетіла до Лондона, щоб відвідати показ детективного фільму "Ножі наголо 2", який став продовженням досить успішної картини 2019 року "Ножі наголо 2". Захід відбувався у межах Лондонського кінофестивалю.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

У фільмі у Кейт не головна роль, однак на червону доріжку вона вийшла з рештою акторів.

На акторці була ефектна сукня Saint Laurent на тонких бретельках і з дуже глибоким V-подібним декольте.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Вбрання також мало кілька напівпрозорих шифонових вставок гірчичного відтінку. Образ знаменита акторка доповнила натуральною довгою шубою, красивим макіяжем та золотими сережками.

Кейт Гадсон / © Associated Press
Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Читайте також:

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram

У яких знаменитих жінок не склались стосунки зі свекрухами

У яких знаменитих жінок не склались стосунки зі свекрухами

Повʼязані теми:

Наступна публікація