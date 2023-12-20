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Вау, яка: акторка Лілі Джеймс потрапила під приціл папараці в ефектному вбранні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вау, яка: акторка Лілі Джеймс потрапила під приціл папараці в ефектному вбранні

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Зірка підкреслила фігуру приталеною сукнею.

Лілі Джеймс, відома за ролями у гучному мінісеріалі "Пем і Томмі" та екранізації "Попелюшки", сходила на презентацію фільму "Залізний кіготь", який заснований на біографії професійного рестлера Кевіна фон Еріха та його родини. Акторку сфотографували папараці, коли вона вийшла з готелю і прямувала на захід.

Одяглася Лілі ефектно та стильно, оскільки обрала сіру приталену сукню довжини міді із щільної бавовняної тканини. Вбрання мало візерунок ялинкою, підкреслювало талію і було прикрашене тільки відворотом на декольте.

Вечірнє вбрання акторка доповнила чорними сатиновими туфлями, класичним чорним пальтом на ґудзиках та сумкою-хобо від Prada. Яскравим акцентом у луку став макіяж, оскільки Лілі нафарбувала губи червоною помадою.

Лілі Джеймс / © Getty Images
Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

У майбутньому фільмі Джеймс зіграла із Заком Ефроном, якого, до речі, теж нещодавно заскочили папараці, але дорогою на інтерв'ю. Багато хто помітив, що актор змінився практично до невпізнання.

Зак Ефрон / © Getty Images
Зак Ефрон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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