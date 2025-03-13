Вау, яка: Аманда Голден в образі lady in red вийшла з роботи

Британська ведуча любить монохромні образи, у який часто ходить на роботу.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Зірка мала гарний яскравий вигляд в образі lady in red. Вона поєднала штани-палацо зі стрілками з прозорою блузкою, під яку, що буває не часто, одягла чорний бюстгальтер. На плечі Голден накинула елегантне пальто.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Аутфіт Аманда доповнила червоними лакованими туфлями-човниками на шпильках і бордовою сумочкою з крокодилячим тисненням.

У ведучої було розпущене волосся, ніжний макіяж, сонцезахисні окуляри на обличчі, лаконічні сережки у вухах, золоті ланцюжки на шиї і каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, Аманда Голден у кремовому пальті і червоних штанях із лампасами з'явилася на вулицях Лондона.

Читайте також: