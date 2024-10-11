Вау, яка: американська акторка в сукні з паєтками і глибоким декольте сяяла на івенті

Джеймі Александер у вечірній сукні за фігурою завітала на подію у Нью-Йорку.

Американська акторка Джеймі Александер відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet, який відбувся у Нью-Йорку.

На червоній доріжці зірка сяяла в розкішному аутфіті. На ній була вечірня темно-зелена сукня за фігурою, розшита паєтками. Вбрання мало галтер, глибоке декольте, виріз на спині і шлейф.

Джеймі Александер / Фото: Associated Press

Джеймі Александер / Фото: Associated Press

Джеймі зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж з акцентом на очах і перламутровий манікюр. Від прикрас Александер вирішила відмовитися, щоб не відволікати уваги від сукні.

Джеймі Александер / Фото: Associated Press

Читайте також: