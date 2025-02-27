Вау, яка: американська телезірка квітковою мінісукнею підкреслила пишний бюст

Стейсі Руш у яскравому короткому вбранні зібралася на вечірку.

До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила телезірка Стейсі Руш. Вона йшла на вечірку в один із закладів.

Дівчина мала ефектний вигляд. На ній була красива мінісукня без бретельок і з різнокольоровою квітковою вишивкою та 3D-квітами. Вбрання чудово підкреслило її пишне декольте і стрункі ноги.

Стейсі Руш / Фото: Getty Images

Аутфіт Стейсі доповнила золотими босоніжками на шпильках і золотою сумкою. Вона зробила гарне укладання з локонами, вечірній макіяж і світлий манікюр.

У вухах у Руш були золоті сережки, а на руках – браслет і каблучки.

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