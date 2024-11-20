Вау, яка: американська зірка реаліті у червоній сукні продемонструвала підтягнуту фігуру

Американська акторка, зірка реалітішоу Selling Sunset – Крішелл Стаус – привернула увагу своїм яскравим і спокусливим луком на прем’єрі фільму "Гладіатор II" у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами білявка постала у сексуальному червоному вбранні з драпуванням від бренду Do Long, яке складалося з ліфа, одного рукава і спідниці зі шлейфом, яка оголювала її ногу. У цьому аутфіті Стаус продемонструвала струнку і звабливу фігуру.

Крішелл Стаус / Фото: Getty Images

Свій образ Крішелл доповнила босоніжками, прикрашеними стразами, зачіскою з прикореневим об'ємом і локонами, макіяжем із акцентом на очах і ніжно-рожевим манікюром. На руках у неї були золотий браслет і каблучки з діамантами.

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

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