Вау, яка: американська зірка реаліті лавандовою мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру і стрункі ноги

Крішелл Стаус обрала для свого виходу ніжний, але спокусливий лук.

В об'єктиви папараці у Західному Голлівуді потрапила американська акторка, зірка реалітішоу для Netflix - Selling Sunset - Крішелл Стаус. Жінка мала ефектний виляд.

На ній була трикотажна мінісукня лавандового відтінку, прикрашена стразами із зображенням келихів у ромбах. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальну підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Крішелл Стаус / Фото: Getty Images

Лук Крішелл доповнила лавандовими босоніжками і сумкою в тон. Вона також несла ноутбук.

У Стаус було гарне укладання з локонами і макіяж зі світлими тінями, губи вона нафарбувала помадою кольору курної троянди і підвела їх олівцем. Побачивши фотографів, вона широко їм усміхнулася.

Нагадаємо, зірка п’ятого сезону реалітішоу для Netflix - Selling Sunset - Челсі Лазкані з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса у твідовому рожевому костюмі у чорну клітинку, який складався із вкороченого жакета і мініспідниці, і чорних капронових колготах.

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