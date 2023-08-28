Вау, яка: Бейонсе в ефектній мінісукні від українського бренду FROLOV виступила у Лас-Вегасі

Бейонсе у межах свого туру Renaissance World Tour виступила у Лас-Вегасі. На сцені попдіва продемонструвала ефектний кастомний образ, який спеціально для неї створив український бренд FROLOV.

На артистці була мінісукня кольору металік, верх якої під час виступу трансформувався у прозоре боді із вишитим вручну серцем FROLOV. Вбрання чудово підкреслило сексуальні форми Бейонсе.

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Свій лук вона доповнила екстравагантним червоним капелюхом-маскою, бежевими колготами в сітку і ботильйонами кольору металік на підборах.

"Ми дуже пишаємося можливістю створити другий індивідуальний образ для Бейонсе з інтервалом у всього лиш сім місяців. Я пишаюся нашою командою, яка виготовляє неймовірні речі у неймовірні терміни, незважаючи на ракетні атаки та повітряні обстріли Києва. Для нас честь таким чином показувати та нагадувати світу про металеву стійкість українського народу, та відчувати підтримку від найвідоміших зірок, як Бейонсе!", – сказав дизайнер Іван Фролов.

Нагадаємо, вперше у вбранні від FROLOV Бейонсе з'явилася у Дубаї на відкритті одного з найдорожчих закладів Atlantis The Royal у січні цьогоріч. Співачка була одягнена у коротку рожеву сукню, прикрашену золотими та сріблястими стрази, а декольте виконане у формі серця.

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