Вау, яка блондинка: британська модель у тигровому бікіні похизувалася спокусливими сідницями

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram чергову серію пікантних світлин.

Цього разу красуня приміряла ефектне бікіні з тигровим принтом на зав'язках від британського бренду Pretty Little Thing.

Арабелла Чі/Instagram

Білявка з різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру і плаский живіт.

Арабелла Чі/Instagram

А ще Арабелла похизувалася спокусливими пружними сідницями. Білявка має просто неперевершений вигляд.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минлого разу Арабелла Чі позувала біля басейну у прозорому купальнику з чорними вставками, які прикрили її інтимні місця. Ох і спокусниця Арабелла!

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