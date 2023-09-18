Вау, яка: британська модель блакитною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

30-річна Леомі Андерсон може похизуватися не лише ідеальною фігурою, а й довгими ногами.

Британська модель Леомі Андерсон відвідала фешнзахід Vogue World у Лондоні.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Для своєї появи манекенниця обрала коротку блакитну сукню з психоделічним принтом і акцентною зеленою бретелькою у зоні декольте, яке чудово сиділо на її бездоганній фігурі. Довжина міні ідеально підкреслила довгі стрункі ноги Леомі.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Андерсон доповнила чорними босоніжками на шпильках. Модель зібрала волосся в елегантну зачіску, красиво уклавши пасмо волосся на чолі. У вухах у неї були сережки-кільця з діамантами. Свій лук красуня доповнила макіяжем із акцентом на пишних віях і молочним манікюром.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Андерсон обожнює носити міні. Приміром, на прем'єру фільму "Барбі" вона одягла екстремально коротку спідницю з паєтками і рюшами, скомбінувавши її з бюстгальтером із сердечками.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

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