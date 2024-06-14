Вау, яка: британська модель у сукні з глибоким декольте та оголеною спиною сходила на вечірку

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – зазвичай любить ділитися з підписниками в Instagram своїми пікантними знімками у купальниках. Але цього разу білявка одяглася і продемонструвала розкішний образ, у якому вона сходила на вечірку.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла одягла зелену довгу сукню зі стразами по фігурі, яка чудово обтискала її ідеальну фігуру. Вбрання мало американську пройму, глибоке декольте, оголену спину і високий розріз.

Арабелла Чі/Instagram

Лук Чі доповнила золотими босоніжками на шпильках і невеликою золотою сумочкою.

Чудовим доповненням до її аутфіту стала красива зачіска з локонами, макіяж із пишними віями, білий довгий манікюр і золоті прикраси.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі влаштувала імпровізований фотосет під час відпочинку. Вона позувала на шезлонгу у мініатюрному пастельно-помаранчевому рельєфному бікіні на зав'язках, демонструючи струнку фігуру і сексуальний бюст.

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