Вау, яка: британська модель у сукні з глибоким декольте та оголеною спиною сходила на вечірку

Арабелла Чі мала розкішний вигляд у зеленому вбранні зі стразами.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – зазвичай любить ділитися з підписниками в Instagram своїми пікантними знімками у купальниках. Але цього разу білявка одяглася і продемонструвала розкішний образ, у якому вона сходила на вечірку.
Арабелла одягла зелену довгу сукню зі стразами по фігурі, яка чудово обтискала її ідеальну фігуру. Вбрання мало американську пройму, глибоке декольте, оголену спину і високий розріз.
Лук Чі доповнила золотими босоніжками на шпильках і невеликою золотою сумочкою.
Чудовим доповненням до її аутфіту стала красива зачіска з локонами, макіяж із пишними віями, білий довгий манікюр і золоті прикраси.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі влаштувала імпровізований фотосет під час відпочинку. Вона позувала на шезлонгу у мініатюрному пастельно-помаранчевому рельєфному бікіні на зав'язках, демонструючи струнку фігуру і сексуальний бюст.
Читайте також: