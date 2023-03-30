Вау, яка: Демі Роуз у золотій сукні з декольте і розкішною короною відсвяткувала день народження

Днями Демі Роуз святкувала своє день народження – їй виповнилося 28 років. З цієї нагоди модель організувала вечірку на острові Ібіца, що у Середземному морі.

На паті іменинниця з'явилася у розкішному образі. Демі була одягнена у золоту сукню з імітацією гілок у зоні талії. Вона складалася з корсетного боді з сексуальним декольте, розшитого вишивкою і аплікаціями, та спідниці-кольчуги.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

У цьому вбранні фігура Роуз мала дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт вона доповнила екстравагантною величезною короною, золотими аксесуарами і квітами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель зробила гарну зачіску з локонами і макіяж у золотисто-коричневій палітрі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Привітати красуню прийшли її друзі, з якими вона весело провела час.

"28. З днем Землі! У мене був райський день. Я дуже вдячна за людину, якою я стала, за всю любов і підтримку у моєму житті", - написала у дописі модель.

Нагадаємо, нещодавно Демі продемонструвала сексуальний образ у леопардовому халаті з пір'ям.

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