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Вау, яка: Діана Крюгер блакитною мінісукнею з квітами підкреслила стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Вау, яка: Діана Крюгер блакитною мінісукнею з квітами підкреслила стрункі ноги

Діана Крюгер / Фото: Associated Press

47-річна акторка має стрункий і ефектний вигляд.

Діана Крюгер стала гостею галавечора "Жінки у кіно", який відбувся у межах міжнародного кінофестивалю "Червоне море" у Саудівській Аравії.

Для своєї появи акторка обрала кокетливий аутфіт. На ній була блакитна коротка сукня від бренду Balmain, прикрашена чорними квітковими аплікаціями. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Діани.

Діана Крюгер / © Associated Press
Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Взута вона була у чорні туфлі на шпильках. Лук Крюгер доповнила оперними оксамитовими рукавичками чорного кольору, капроновими колготами і чорним клатчем.

Діана Крюгер / © Associated Press
Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Зірка уклала волосся у локони і зібрала верхні пасма ззаду. На обличчі був макіяж із акцентом на чорних стрілках, а у вухах – лаконічні сережки-кільця.

Діана Крюгер / © Associated Press
Діана Крюгер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Діана Крюгера на індійському святі Дівалі з'явилася у червоній шифоновій сукні у стилі сарі від Prabal Gurung із вирізом під ліфом та драпування.

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Дата публікації
Перегляди
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