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Вау, яка: Діана Крюгер прийшла в зухвалій чорній мінісукні на вечірку в Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вау, яка: Діана Крюгер прийшла в зухвалій чорній мінісукні на вечірку в Лондоні

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

У дитинстві Діана займалася балетом, тому ефектне вбрання, обране на цей захід, дозволило їй підкреслити точену фігуру.

У художній лондонській галереї Serpentine у Кенсінгтонських садах відбулася традиційна щорічна літня вечірка, яка збирає представників сфер мистецтва, дизайну, моди, музики, кіно та бізнесу.

Цього року серед гостей заходу з'явилися німецька акторка та фотомодель Діана Крюгер, відома багатьом кіноманам за фільмами "Одержимість" та "Троя".

Цього разу 46-річна акторка привернула особливу увагу, оскільки обрала дуже ефектне і навіть зухвале вбрання — чорну мінісукню від бренду David Koma.

Діана Крюгер / © Getty Images
Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Вбрання мало тонкі чорні бретельки та глибоке чорне декольте у формі серця. Під грудьми сукня була повністю прозорою і мала корсетну основу. Спідниця сукні Діани була виконана з тонкого шифону та фатину і мала рюші на подолі. Доповнила акторка образ високими чорними "оперними" рукавичками, латексними ботфортами на підборах, а також чокером-квіткою на шиї.

Діана Крюгер / © Getty Images
Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Серед гостей цього року також були: Джорджія Мей Джаггер, Анна Вінтур, Алекса Чанг, Ендрю Гарфілд та співачка Еллі Голдінг.

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Дата публікації
Перегляди
761
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