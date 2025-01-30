Вау, яка: дружина Г'ю Ґранта білою мінісукнею підкреслила стрункі ноги на прем'єрі "Бріджит Джонс"

Г'ю Ґрант на прем'єру романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" у Лондоні з'явився разом зі своєю дружиною – телепродюсеркою Анною Еберштайн.

Анна мала прекрасний вигляд. Вона була одягнена у білу твідову коротку сукню з довгими рукавами і торочкою на подолі та манжетах. На одному плечі вбрання було прикрашене золотими ґудзиками. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Еберштайн.

Анна Еберштайн і Г'ю Ґрант / Фото: Associated Press

Лук продюсерка доповнила бежевими замшевими босоніжками на шпильках і білим клатчем-конвертом. Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж з глянцевим блиском на губах.

Анна Еберштайн і Г'ю Ґрант / Фото: Associated Press

Г'ю був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і чорні туфлі.

Анна Еберштайн і Г'ю Ґрант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Рене Зеллвеґер позувала на прем'єрі стрічки у вінтажній обтислій сукні-бюстьє малинового кольору від бренду Pierre Balmain.

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