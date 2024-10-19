Вау, яка: Дуа Ліпа заспівала в Королівському Альберт-Голі в червоній кутюрній сукні

Співачка зробила чудовий модний вибір для свого виступу.
Дуа Ліпа виступила в Королівському Альберт-Голі 17 жовтня в Лондоні і викликала фурор луком обраним для шоу. Співачка з'явилася на сцені в довгій сукні від Jean Paul Gaultier, яка була створена за індивідуальним замовленням і подобою до вбрання з кутюрної колекції весна-літо 2001 року.
Це була сукня-бюстьє з розрізом на спідниці та декольте-серцем, яке Дуа носила у поєднанні з високими рукавичками винного відтінку та прозорою накидкою їм у колір.
Доповнили її лук зачіска у ретростилі, туфлі на підборах та яскравий макіяж.
Як створювалося вбрання бренд показав у Instagram.
Ця сукня Ліпи кардинально відрізнялася від того дизайнерського вбрання, яке вона обрала для музичного фестивалю. Адже тоді вона носила костюми зі шкіри та зухвалі мінісукні.
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