Вау, яка: Дженніфер Еністон постала в кадрі в нижній білизні та блейзері зверху

54-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон рідко ділиться знімками у своєму блогу в Instagram, але якщо і робить це, то публікує щось дуже цікаве.

Цього разу Дженніфер поділилася зі своїми підписниками закадровим відео зі знімань чергової фотосесії. І підписала ролик: "Веселились на знімальному майданчику разом із @crfashionbook".

Еністон показала, як позувала в кадрі в чорному подовженому блейзері, одягненому на голе тіло, акторка була лише в спідній білизні під ним і в туфлях-човниках на шпильках. Також Джен постала у кадрі у штанному костюмі та босоніж. Видно, що процес знімання відбувався весело та невимушено, Еністон кайфувала від процесу і вирішила показати це своїм підписникам.

Фотографії також було опубліковано і в Instagram журналу CR Fashion Book, який був заснований у травні 2012 року французькою журналісткою Карін Ройтфельд.

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