Вау, яка: Дженніфер Еністон вийшла в світ у сукні з декольте і високим розрізом на спідниці

Акторка Дженніфер Еністон обрала гламурну сукню від бренду Celine лаконічного дизайну для своєї чергової появи на публіці. У суботу, 24 лютого, знаменитість відвідала церемонію вручення нагород Гільдії кіноакторів, яка відбулася у концертному залі Shrine Auditorium, у Лос-Анджелесі.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Сукня Еністон була темною, але повністю розшита срібними лелітками та бісером. Вона також мала глибоке V-подібне декольте і тонкі бретельки.

Спереду на спідниці був дуже високий розріз, який відкривав ноги акторки та дозволяв роздивитися сріблясті босоніжки.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Доповнила цей образ Дженніфер ще декількома цікавими деталями: чорним клатчем у руці, прикрасами з діамантами, манікюром та педикюром ніжно-пастельного відтінку, а також макіяжем і новою зачіскою – актриса трохи підстригла волосся.

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Також на килимовій доріжці цього заходу сяяли Емма Стоун у Louis Vuitton, Енн Гетевей у Versace, Кері Малліган в Armani Prive, Емілі Блант у Louis Vuitton, Марго Роббі у Schiaparelli, Джесіка Честейн у Armani, Різ Візерспун у Elie Saab, Пенелопа Крус у Chanel, а також Голлі Бейлі в Dolce & Gabbana.

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