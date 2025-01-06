Вау, яка: Дженніфер Лопес з'явилася на івенті в білій шубі та сукні з пікантним декольте і квіткою

Дженніфер Лопес відвідала вечірку Amazon MGM Studios x Vanity Fair, яка відбулася у Голлівуді.

Попдіва приголомшила розкішним образом у стилі Старого Голлівуду. На ній був білосніжний ансамбль, який складався з об'ємної шуби з екохутра та шовкової сукні максі від бренду Silvia Tcherassi. Вбрання також мало сексуальне декольте і 3D-квітку на животі.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Джен доповнила білою стьобаною сумочкою Chanel і прозорими туфлями з відкритими носками.

Лопес зробила гарне укладання з м'якими локонами, макіяж з акцентом на очах, вуха прикрасила милими сережками у вигляді квітів, а шию – делікатним ланцюжком з підвісками.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у мінісукні з прозорою накидкою з'явилася на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгс.

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