Вау, яка: Дженніфер Лопес з'явилася на івенті в білій шубі та сукні з пікантним декольте і квіткою

55-річна попдіва мала прекрасний вигляд у всьому білому.
Дженніфер Лопес відвідала вечірку Amazon MGM Studios x Vanity Fair, яка відбулася у Голлівуді.
Попдіва приголомшила розкішним образом у стилі Старого Голлівуду. На ній був білосніжний ансамбль, який складався з об'ємної шуби з екохутра та шовкової сукні максі від бренду Silvia Tcherassi. Вбрання також мало сексуальне декольте і 3D-квітку на животі.
Лук Джен доповнила білою стьобаною сумочкою Chanel і прозорими туфлями з відкритими носками.
Лопес зробила гарне укладання з м'якими локонами, макіяж з акцентом на очах, вуха прикрасила милими сережками у вигляді квітів, а шию – делікатним ланцюжком з підвісками.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес у мінісукні з прозорою накидкою з'явилася на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгс.
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