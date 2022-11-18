Вау, яка: Джорджина Родрігес прийшла на музичну премію у блискучій сукні з оголеними плечами і розрізом

Кохана відомого футболіста Кріштіану Роналду, 28-річна модель і світська левиця обрала для свого виходу ефектний аутфіт.
Джорджина Родрігес стала гостею церемонії нагородження премії Latin Grammy Awards, яка відбулася у Mandalay Bay Michelob Ultra Arena у Лас-Вегасі.
Для такої події модель обрала гламурний лук. На ній була блискуча сукня по фігурі шоколадного відтінку з відкритою лінією плечей від італійського бренду Philosophy di Lorenzo Serafini. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої ноги.
Сукню Родрігес скомбінувала зі сріблястими босоніжками. Вона розпустила волосся, закинувши його на спину, зробила макіяж у бронзових відтінках і прикрасила вуха елегантними сережками у вигляді квіток із каплевидним каменем. На пальцях у неї були діамантові каблучки. Білий манікюр завершив ефектний образ Джорджини.
Раніше ми бачили кохану Кріштіану Роналду на галаконцерті The Latin Recording Academy "Людина року 2022". Там вона з'явилася у розкішній блакитній сукні від модельєра Ali Karoui, яка була повністю розшита стразами та кристалами Swarovksi. Головний акцент в аутфіті був на сексуальному декольте.
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