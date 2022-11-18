Вау, яка: Джорджина Родрігес прийшла на музичну премію у блискучій сукні з оголеними плечами і розрізом

Джорджина Родрігес стала гостею церемонії нагородження премії Latin Grammy Awards, яка відбулася у Mandalay Bay Michelob Ultra Arena у Лас-Вегасі.

Для такої події модель обрала гламурний лук. На ній була блискуча сукня по фігурі шоколадного відтінку з відкритою лінією плечей від італійського бренду Philosophy di Lorenzo Serafini. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої ноги.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Сукню Родрігес скомбінувала зі сріблястими босоніжками. Вона розпустила волосся, закинувши його на спину, зробила макіяж у бронзових відтінках і прикрасила вуха елегантними сережками у вигляді квіток із каплевидним каменем. На пальцях у неї були діамантові каблучки. Білий манікюр завершив ефектний образ Джорджини.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Раніше ми бачили кохану Кріштіану Роналду на галаконцерті The Latin Recording Academy "Людина року 2022". Там вона з'явилася у розкішній блакитній сукні від модельєра Ali Karoui, яка була повністю розшита стразами та кристалами Swarovksi. Головний акцент в аутфіті був на сексуальному декольте.

Читайте також: