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Вау, яка: Джорджина Родрігес прийшла на музичну премію у блискучій сукні з оголеними плечами і розрізом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Вау, яка: Джорджина Родрігес прийшла на музичну премію у блискучій сукні з оголеними плечами і розрізом

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Кохана відомого футболіста Кріштіану Роналду, 28-річна модель і світська левиця обрала для свого виходу ефектний аутфіт.

Джорджина Родрігес стала гостею церемонії нагородження премії Latin Grammy Awards, яка відбулася у Mandalay Bay Michelob Ultra Arena у Лас-Вегасі.

Для такої події модель обрала гламурний лук. На ній була блискуча сукня по фігурі шоколадного відтінку з відкритою лінією плечей від італійського бренду Philosophy di Lorenzo Serafini. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої ноги.

Джорджина Родрігес / © Associated Press
Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Сукню Родрігес скомбінувала зі сріблястими босоніжками. Вона розпустила волосся, закинувши його на спину, зробила макіяж у бронзових відтінках і прикрасила вуха елегантними сережками у вигляді квіток із каплевидним каменем. На пальцях у неї були діамантові каблучки. Білий манікюр завершив ефектний образ Джорджини.

Джорджина Родрігес / © Associated Press
Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Раніше ми бачили кохану Кріштіану Роналду  на галаконцерті The Latin Recording Academy "Людина року 2022". Там вона з'явилася у розкішній блакитній сукні від модельєра Ali Karoui, яка була повністю розшита стразами та кристалами Swarovksi. Головний акцент в аутфіті був на сексуальному декольте.

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Дата публікації
Перегляди
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