Вау, яка: Джулія Фокс продемонструвала несподіваний діловий образ у костюмі

Образ моделі значно відрізнявся від того, що ми звикли на ній бачити.

Джулія Фокс — модель, яка завоювала славу епатажної особистості, оскільки співпрацює з досить незвичайними брендами і часто з'являється у сміливих образах та "голих" вбраннях на публіці. Однак нещодавно зірка стритстайлу написала мемуари, в яких розповіла про своє життя, стосунки та спроби позбавитися наркотичної залежності. Також у книжці вона згадала про стосунки з Каньє Вестом та роль матері-одиначки.

Через вихід книжки Фокс зараз часто з'являється ну публіці, відвідує інтерв'ю і шоу. Учора, 11 жовтня, вона відвідала "Шоу Дрю Беррімор", де вкотре розповіла про книжку.

Але, що цікаво, цього разу модель вирішила одягтися стриманіше, ніж зазвичай. На Фокс був сірий оверсайз картатий костюм, що складається з жакету і шортів до колін, який вона доповнила білою сорочкою, чоботями на підборах і величезною сумкою. Також Джулія зробила макіяж у коричневій гамі, який останнім часом її улюбленний, уклала волосся в об'ємну зачіску і прикрасила шию чокером-годинником.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Того ж дня, але декількома годинами раніше, Фокс з'явилася в коричневій шкіряній сукні та довгій шубі, які поєднала з сумкою та схожими чоботями. Того разу вона відвідала шоу The View.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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