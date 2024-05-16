Вау, яка ефектна: французька модель Сінді Бруна на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

У Франції стартував Каннський кінофестиваль, який триватиме від 14 до 25 травня.

29-річна французька красуня Сінді Бруна традиційно відвідала Канкський кінофестиваль, що відбувається на Лазуровому узбережжі. Зірка мала стильний та цікавий вигляд, оскільки одягла сірий смугасте вбрання від бренду Laruicci.

Її аутфіт включав дуже довгу спідницю-штани, сорочку на ґудзиках, яку вона носила трохи розстебнувши, щоб додати пікантності до луку, та довгого пальта.

Завершували образ моделі прикраси діамантами – кілька каблучок, прикраса на грудях та сережки-краплі.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Волосся вона вирівняла і упоклала в елегантну голлівудську хвилю. Макіяж Сінді візажисти зробили лаконічним та без акцентів.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Цього року захід стане 77-м, а очільницею журі призначено Грету Гервіг — режисерку гучного фільму "Барбі". Вона стала першою американською жінкою-режисеркою на цій посаді.

Також до журі увійшли акторка Єва Грін, актор Омар Сі, акторка Лілі Гладстоун, режисер Гірокадзу Кореєда, режисер Хуан Антоніо Байона, режисер Надін Лабакі, актор П'єрфранческо Фавіно, сценарист Ебру Джейлан.

Журі кінофестивалю / Фото: Associated Press

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