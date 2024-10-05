Вау, яка ефектна: Ріанна у сукні зі спокусливим декольте і шубі сходила з бойфрендом до ресторану

У закладі вони відсвяткували день народження репера.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Ріанна, яка йшла у супроводі свого бойфренда – репера A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс. Вони вийшли з ресторану, де відсвяткували 36-річчя репера.

Рірі мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у чорну атласну сукню з галтером і сексуальним декольте, яку доповнила короткою шоколадною шубою.

Ріанна / Фото: Getty Images

На попдіві були також леопардові босоніжки зі срібними блискітками. Цього разу Ріанна одягла чорну перуку з чубчиком набік, стильні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – безліччю золотих ланцюжків із підвісками і діамантовим намистом.

A$AP Rocky продемонстрував стильний лук у твідовому пальті, сірих жилетці і штанях, смугастій сорочці і чорних туфлях. У руці репер тримав жовтий поліетиленовий пакет із зображенням зайця, що було досить дивним.

Нагадаємо, Ріанна похизувалася сексуальними формами у жовтому комплекті мереживної білизни, що складався з бюстгальтера, трусів, пояса для панчох, панчох та високих рукавичок.

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