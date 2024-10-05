Вау, яка ефектна: Ріанна у сукні зі спокусливим декольте і шубі сходила з бойфрендом до ресторану

У закладі вони відсвяткували день народження репера.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Ріанна, яка йшла у супроводі свого бойфренда – репера A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс. Вони вийшли з ресторану, де відсвяткували 36-річчя репера.
Рірі мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у чорну атласну сукню з галтером і сексуальним декольте, яку доповнила короткою шоколадною шубою.
На попдіві були також леопардові босоніжки зі срібними блискітками. Цього разу Ріанна одягла чорну перуку з чубчиком набік, стильні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – безліччю золотих ланцюжків із підвісками і діамантовим намистом.
A$AP Rocky продемонстрував стильний лук у твідовому пальті, сірих жилетці і штанях, смугастій сорочці і чорних туфлях. У руці репер тримав жовтий поліетиленовий пакет із зображенням зайця, що було досить дивним.
Нагадаємо, Ріанна похизувалася сексуальними формами у жовтому комплекті мереживної білизни, що складався з бюстгальтера, трусів, пояса для панчох, панчох та високих рукавичок.
Читайте також:
- У камуфляжних штанах та з дорогоцінною прикрасою на шиї: новий стильний вихід Ріанни
- У білому топі та спортивних мінішортах: папараці підловили Ріанну під час прогулянки містом
- Дуже стильно: Ріанна приміряла хустку від українського бренду