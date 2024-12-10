Вау, яка ефектна: Сара Мішель Геллар блиснула стрункими ногами перед фотографами

47-річна зірка серіалу 90-х " Баффі — переможниця вампірів " — Сара Мішель Геллар — мала дуже ефектний вигляд, коли позувала біля студії ABC у Нью-Йорку.

Акторка ходила на інтерв'ю у чорному костюмі, який включав жакет із великими ґудзиками та мініспідницю з білою рюшею на подолі.

Своє вбрання Сара Мішель доповнила чорними туфлями на підборах від Manolo Blahnik, які прикрашали великі гламурні брошки. Також вона зробила макіяж та манікюр трендового бордового відтінку.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Також Геллар з'явилася 6 грудня на вечірці Paramount+ CCXP Talent Welcome Party, яка відбулася в Сан-Паулу, Бразилія. Того дня на ній була чорна сукня з величезною червоною квіткою. Вбрання акторки було від Miscreants, а доповнила вона його клатчем від Jimmy Choo.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що бренд Jimmy Choo любила принцеса Діана. Це був бренд, який вона носила багато років.

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