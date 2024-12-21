Вау, яка ефектна: Тіна Кароль у прозорому лонгсліві блиснула мереживним бюстгальтером

Тіна Кароль продемонструвала у Facebook свій новий ефектний образ трендового кольору бургунді.

На співачці був прозорий лонгслів, під який вона одягла мереживний бюстгальтер. Її декольте мало спокусливий вигляд. Верх зірка скомбінувала з широкими штанями.

Тіна Кароль/Facebook Тіни Кароль

У цьому аутфіті Тіна також похизувалася стрункою фігурою і накачаним пресом.

Тіна Кароль/Facebook Тіни Кароль

У Кароль була зачіска з легкими локонами, красивий макіяж і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – золотими ланцюжками – широким і делікатним із підвіскою, а на пальці була каблучка.

Тіна Кароль/Facebook Тіни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль знялася у фотосесії у стильному костюмі графітового відтінку, який складався із двобортного жакета з гострими плечима і довгої спідниці з високим розрізом.

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