Вау, яка ефектна: Вікторія Сільвстедт з'явилася на вечірці у гламурній сукні з рюшами

Зірка цього разу відвідала Іспанію, а точніше курорт Пальма де Майорка, де відбувся захід Remus Lifestyle Night.

Дрескодом на заході був червоний колір – тому вона з'явилася у ньому на вечірці. Сукня Вікторії мала гарне декольте, бретельки і була прикрашена мереживом та стразами. Спідниця ж у сукні була довгою і повністю прикрашена шарами рюш, які надавали вбранню грайливості та наївності.

Вигляд Вікторія у сукні мала дуже ефектний та красивий. Образ вона доповнила улюбленим об'ємним укладанням, яскравим макіяжем та прикрасами з камінням.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

А ще зовсім нещодавно Вікторія сяяла перед фотографами в Сен-Тропе на літньому галаконцерті Gala One. Для виходу у світ Вікторія поєднала топ на тонких бежевих бретельках, який був прикрашений сріблястим камінням, з жовтою спідницею незвичайного дизайну - вона виконана зі щільної тканини і була асиметрична спереду.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

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