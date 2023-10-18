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Оце красуня: екс"ангел" Victoria's Secret блискучою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Оце красуня: екс"ангел" Victoria's Secret блискучою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Леомі Андерсон / Фото: Getty Images

Леомі Андерсон сходила на світську церемонію.

Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards, яка відбулася у Лондоні.

Фотографи зазнімкували, коли модель вийшла із заходу. Андерсон мала ефектний вигляд. На ній була блискуча мінісукня зі стразами, принтом, яка підкреслила її стрункі ноги.

Леомі Андерсон / © Getty Images
Леомі Андерсон / Фото: Getty Images

Вбрання екс"ангел" доповнила чорними лакованими чоботами на екстремально високих платформах і підборах.

Леомі зробила елегантну зачіску і макіяж із пишними віями. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця.

Нагадаємо, раніше Леомі Андерсон з вузькою смужкою на грудях і в спідниці міді продемонструвала ідеальну фігуру на прем’єрі фільму у Лондоні.

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Дата публікації
Перегляди
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