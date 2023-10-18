Оце красуня: екс"ангел" Victoria's Secret блискучою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Леомі Андерсон сходила на світську церемонію.
Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала церемонію вручення нагород Glamour Women of The Year Awards, яка відбулася у Лондоні.
Фотографи зазнімкували, коли модель вийшла із заходу. Андерсон мала ефектний вигляд. На ній була блискуча мінісукня зі стразами, принтом, яка підкреслила її стрункі ноги.
Вбрання екс"ангел" доповнила чорними лакованими чоботами на екстремально високих платформах і підборах.
Леомі зробила елегантну зачіску і макіяж із пишними віями. У вухах у неї були лаконічні сережки-кільця.
Нагадаємо, раніше Леомі Андерсон з вузькою смужкою на грудях і в спідниці міді продемонструвала ідеальну фігуру на прем’єрі фільму у Лондоні.
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