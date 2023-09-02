Вау, яка: експерша леді Франції Карла Бруні в елегантній сукні продемонструвала струнку фігуру на кінофестивалі

Колишня перша леді Франції і модель Карла Бруні відвідала Венеційський кінофестиваль.

На червоній доріжці вона з'явилася в ефектному образі, у якому похизувалася стрункою фігурою. На ній була елегантна чорна сукня максі з галтером, пікантним вирізом у зоні декольте та високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати гарні ноги.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Біля шиї вбрання було прикрашене квіткою зі стразами, які виблискували на сонці.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Аутфіт Карла доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорними сонцезахисними окулярами.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Бруні зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням, а руку – широким браслетом із камінням.

Карла Бруні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі Карла Бруно сяяла у короткій сукні, яка складалася зі срібного корсету і сіро-чорної спідниці з драпуванням і шлейфом.

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