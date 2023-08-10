Вау, яка: ексзірка The Pussycat Dolls прогулялася Лондоном у шовковому вбранні та на підборах

Тонка тканина костюма трохи пом'ялася, але це надавало йому лише елегантної недбалості.

Співачка і ведуча на британському радіо — 42-річна Ешлі Робертс, яка прославилася як одна з учасниць бурлеск-гурту The Pussycat Dolls, потрапила під приціл папараці в Лондоні. Жінку сфотографували, коли вона вийшла із офісу після ранкового ефіру.

Ешлі була одягнена у стильний костюм бірюзового кольору від бренду Karen Millen. Вбрання складалося з сорочки з довгими рукавами, яку вона зав'язала на талії, а також широких довгих штанів.

Образ зірка доповнила туфлями від Sophia Webster та своєю улюбленою та місткою сумкою від Balenciaga. Цей аксесуар вона носить дуже часто і міксує з різним вбранням. Також Робертс одягла сонцезахисні окуляри, великі золоті сережки-кільця та зробила макіяж.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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