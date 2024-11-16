Вау, яка: Ель Феннінг одягла чорну сукню з декольте і мала надзвичайний вигляд

Ель Феннінг з'явилася на церемонії вручення премії Hamilton Behind the Camera Awards, організованої журналом Variety. Захід відбувався у Hollywood Athletic Club у Лос-Анджелесі.

Дівчина обрала цього разу ефектну сукню Dior з глибоким V-подібним декольте. Вбрання було довжини міді, мало складки на спідниці та виріз на спині. Цікавим доповненням вбрання стали шкіряні рукави-рукавички.

Цю сукню Ель носила у поєднанні зі слінгбеками, діамантовим кольє на шиї та яскравим макіяжем з рум'янами та червоною помадою. Волосся знаменита красуня уклала в об'ємну зачіску.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Це вбрання акторки було з колекції від Christian Dior весна-літо 2025, яку зовсім нещодавно презентували публіці в Парижі на Тижні моди. Для участі в тому шоу креативна директорка бренду запросила стрілка з лука Сагг Наполі, якій відводилося особливе місце — для неї створили скляний простір просто посередині подіуму, встановили мішень і поки моделі демонстрували вбрання з нової колекції Сагг розрізала повітря своїми стрілами. Раніше нічого подібного до модних шоу ще не було.

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