Вау, яка елегантна: 61-річна Демі Мур відвідала благодійний захід

Зірка зачарувала публіку однотонною сукнею, в якій було використано два види чорної тканини.
Акторка Демі Мур з'явилася на червоній доріжці благодійного заходу "Незабутній вечір", що відбувся у Беверлі-Гіллз. На цьому вечорі колишня дружина Брюса Вілліса отримала премію за мужність і зворушила гостей промовою, в якій згадала свою маленьку онучку.
На церемонію 61-річна жінка прийшла в довгій чорній сукні вільного фасону, яка мала американську пройму і невелике драпування на декольте.
Вбрання акторка доповнила лише діамантовими довгими сережками, браслетом, а також лаконічними босоніжками та макіяжем. Довге волосся зірка розпустила і уклала на один бік.
"Ця нагорода дійсно призначена для сестринства неймовірних жінок, які показують мені, що таке мужність. Моя сім'я, мої друзі, мої сміливі дочки, навіть моя новенька онука щодня вчать мене сміливості, перебуваючи в цьому реальному світі, де, я впевнена, вона могла б бути набагато щасливішою, якби їй було затишно у цьому світі. І, звичайно, найголовніше, такі жінки, як моя тітка Діна, яка пережила рак грудей і була вільна від нього протягом 18 років", — сказала акторка. "Мені ненависно думати, що наші матері та бабусі вели героїчні битви без тієї підтримки та спільноти, на які вони заслуговували", — додала Мур.
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