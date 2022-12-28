Вау яка: Елізабет Герлі блиснула формами в ефектному костюмі

57-річна британська акторка викликала фурор після того, як запостила чергове фото в Instagram.

Елізабет Герлі одягла розкішний блискучий костюм від @grlondonparis, жакет від якого одягла на голе тіло і побажала своїм шанувальникам щасливого Різдва.

Акторка розпустила волосся, зробивши укладання та насичений макіяж на обличчі. Підписники образ оцінили, написавши їй у коментарях: "У мене серйозний серцевий напад", "О боже, як вам вдається мати такий привабливий вигляд в такому віці". Яка красуня. Заздрю", "Більшість жінок за 40 вийшли б заміж, якби були в такій формі", — пишуть їй фоловери.

Також Герлі запостила ще одне фото вже після свят, одягнувши білу толстовку від @doorsofperception_ibiza, створену її другом @thepatrickcox, про що повідомила у підписі до фото. І, звичайно, одягла її без будь-якого іншого одягу знизу.

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