Вау, яка: Елізабет Герлі у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом

Акторка обожнює фотографуватися у купальниках і тішити цими знімками підписників у соцмережі.

Здається, Елізабет Герлі має чудодійний еліксир, який допомагає їй зберігати свою красу та ідеальну фігуру. Вона продовжує приголомшувати всіх своїм прекрасним зовнішнім виглядом.

В Instagram зірка опублікувала нові пікантні світлини, на яких вона постала у пляжному образі.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

На Ліз було біле бікіні із зав'язками та бісером на ліфі. Герлі продемонструвала струнку фігуру і сексуальне декольте.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Елізабет розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей і прикрасила шию ланцюжком із підвіскою.

"Добрий вечір", – підписала знімки акторка.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у квітковій сукні з пікантним декольте сходила до ресторану.

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