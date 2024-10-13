Вау, яка: Елізабет Герлі у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою і спокусливим бюстом

Акторка обожнює фотографуватися у купальниках і тішити цими знімками підписників у соцмережі.
Здається, Елізабет Герлі має чудодійний еліксир, який допомагає їй зберігати свою красу та ідеальну фігуру. Вона продовжує приголомшувати всіх своїм прекрасним зовнішнім виглядом.
В Instagram зірка опублікувала нові пікантні світлини, на яких вона постала у пляжному образі.
На Ліз було біле бікіні із зав'язками та бісером на ліфі. Герлі продемонструвала струнку фігуру і сексуальне декольте.
Елізабет розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей і прикрасила шию ланцюжком із підвіскою.
"Добрий вечір", – підписала знімки акторка.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у квітковій сукні з пікантним декольте сходила до ресторану.
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