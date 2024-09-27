Вау, яка: Емілі Блант відвідала світський вечір у білому вбранні з торочкою

Сукня була одночасно дуже гламурною та елегантною.

Акторка Емілі Блант, яка зіграла в гучному фільмі про творця атомної бомби "Оппенгеймер", сяяла на світському заході в Нью-Йорку. Разом з чоловіком Джоном Красінскі вона відвідала вечір, організований Джорджем та Амаль Клуні, який ті організували для свого благодійного фонду Clooney Foundation for Justice.

Емілі Блант та Джон Красінскі / Фото: Associated Press

На Емілі була розкішна біла сукня від бренду Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2024. Вбрання-бюстьє було повністю розшите лелітками, а на подолі спідниці його прикрашала довга торочка.

Образ Блант доповнила зачіскою-пучком, масивними прикрасами та гламурним клатчем, що тримала у руці.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала модельєрка Донателла Версаче. Жінка одягла розкішну жовту сукню з драпуванням.

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