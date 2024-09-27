Вау, яка: Емілі Блант відвідала світський вечір у білому вбранні з торочкою

Сукня була одночасно дуже гламурною та елегантною.
Акторка Емілі Блант, яка зіграла в гучному фільмі про творця атомної бомби "Оппенгеймер", сяяла на світському заході в Нью-Йорку. Разом з чоловіком Джоном Красінскі вона відвідала вечір, організований Джорджем та Амаль Клуні, який ті організували для свого благодійного фонду Clooney Foundation for Justice.
На Емілі була розкішна біла сукня від бренду Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2024. Вбрання-бюстьє було повністю розшите лелітками, а на подолі спідниці його прикрашала довга торочка.
Образ Блант доповнила зачіскою-пучком, масивними прикрасами та гламурним клатчем, що тримала у руці.
Також цей захід відвідала модельєрка Донателла Версаче. Жінка одягла розкішну жовту сукню з драпуванням.
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