Вау, яка: Емілі Ратаковскі відвідала благодійний вечір короля Чарльза у сукні з декольте

Захід зібрав зірок кіно, музики, моди та багатьох інших, щоб допомогти поширити благодійну діяльність британського монарха у США.

Напередодні Met Gala у Нью-Йорку відбувся ще один масштабний захід із зірковими гостями та не менш гламурний. 2 травня у готелі Casa Cipriani провели благодійний вечір короля Чарльза III The King's Trust 2024 Global Gala, хоча сам монарх його не відвідав.

Послами щорічного заходу стали колишній головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул та співак Лайонел Річі. Серед гостей заходу з'явилася американська супермодель Емілі Ратаковскі та викликала фурор своєю відвертою сукнею.

Вбрання Емілі було відтінку шампанського, виконане з ніжного шовку і мало дуже глибоке V-подібне декольте до пупа. А ось бретелька вбрання була такою довгою, що вона її обмотувала за шию як чокер.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Своє розкішне вбрання Ратаковскі доповнило сережками-люстрами, латте-макіяжем та укладанням на один бік. Спина у сукні була відкрита.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

З нетерпінням чекаємо на появу Емілі на Met Gala цього року і пропонуємо згадати вбрання дівчини з заходу минулого року. 2023-го на головній гламурній події Нью-Йорка красуня з'явилася в ніжній сукні від Tory Burch з ефектним декольте та фатиновою спідницею.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

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