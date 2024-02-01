Вау, яка: Емма Стоун у чорній мініспідниці сходила на інтерв'ю

Незабаром ми побачимо зірку на церемонії вручення "Оскар", оскільки вона серед номінанток.

Голлівудську зірку Емму Стоун помітили фотографи в Нью-Йорку дорогою на розважальну програму "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert).

Для інтерв'ю вона одягла чорний костюм від бренду Louis Vuitton, який складався з блейзера із золотими ґудзиками та мініспідниці. Образ доповнювали колготки, туфлі на підборах, а також кілька прикрас від Tiffany&Co.

Волосся вона уклала в легкі локони і нафарбувала губи червоною помадою.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Цього року Емма номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль" за її роботу у фільмі "Бідолашні створіння". На програмі акторка з'явилася саме для того, щоб розповісти про цей проєкт та свою роль у фільмі.

Сюжет фільму вкрай незвичайний і розповідає, як одного разу до лондонської лабораторії доктора Годвіна Бакстера привозять тіло вагітної жінки, яка намагалася вкоротити собі віку. Лікар повертає жінку до життя, видаливши їй мозок і замінивши його мозком її ненародженої дитини. Він називає жінку Белла.

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