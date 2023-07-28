Вау, яка фігура: Аманда Голден у бікіні ніжилася на яхті під час відпустки

Суддя конкурсу "Britain's Got Talent" та ведуча на радіо Heart FM полетіла на відпочинок зі своєю родиною. У Instagram зірка поділилася декількома знімками у різних бікіні, похизувавшись фігурою.

На одному з фото Голден заскочена в салатовому бікіні. Вона похизувалася фігурою з різних ракурсів. У Аманди розпущене світле волосся, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

На іншому фото знаменитість у блакитному бікіні ніжиться на яхті та лежить на піску на березі печери. Відпочиває ведуча зі своїм чоловіком Крісом Г'юзом та дочками – Лексі та Голлі. Фото із чоловіком Аманда навіть опублікувала у Мережі, що робить рідко.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Аманда Голден разом із дочкою Лексі приїжджала на Вімблдонський тенісний турнір.

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