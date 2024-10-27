Вау, яка: француженка Летиція Каста вийшла на червону доріжку кінофестивалю

46-річна французька супермодель та акторка відвідала 19-й щорічний кінофестиваль у Римі.
На червону доріжку Летиція Каста вийшла у розкішній сукні з декольте.
Вбрання було фасону рибка і виконане з двох видів тканини. Верхня частина його декорована стразами, а ось спідниця була з важкого оксамиту. У зоні талії сукня була приталена і підкреслювала фігуру зірки.
Летиція доповнила цей вечірній образ зачіскою на один бік, легким макіяжем, а також набором золотих прикрас — кольє і браслетом з великим червоним каменем.
Декількома днями раніше Каста також з'явилася у срібній мінісукні. Вбрання мало декольте та шлейф, а доповнила модель його креативними туфлями та кольє зі смарагдами.
До речі, Летиція Каста прославилася як "ангел" бренду Victoria's Secret та представниця косметичної компанії L'Oréal. На подіум під час шоу бренду білизни вона не виходила вже багато років, проте цього року марка Victoria's Secret провела грандіозне шоу, в якому взяли участь колеги Касти — Кейт Мосс, Карла Бруні і Тайра Бенкс.
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