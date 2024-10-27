Вау, яка: француженка Летиція Каста вийшла на червону доріжку кінофестивалю

На червону доріжку Летиція Каста вийшла у розкішній сукні з декольте.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

Вбрання було фасону рибка і виконане з двох видів тканини. Верхня частина його декорована стразами, а ось спідниця була з важкого оксамиту. У зоні талії сукня була приталена і підкреслювала фігуру зірки.

Летиція доповнила цей вечірній образ зачіскою на один бік, легким макіяжем, а також набором золотих прикрас — кольє і браслетом з великим червоним каменем.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Каста також з'явилася у срібній мінісукні. Вбрання мало декольте та шлейф, а доповнила модель його креативними туфлями та кольє зі смарагдами.

Летиція Каста / Фото: Associated Press

До речі, Летиція Каста прославилася як "ангел" бренду Victoria's Secret та представниця косметичної компанії L'Oréal. На подіум під час шоу бренду білизни вона не виходила вже багато років, проте цього року марка Victoria's Secret провела грандіозне шоу, в якому взяли участь колеги Касти — Кейт Мосс, Карла Бруні і Тайра Бенкс.

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