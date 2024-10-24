Вау, яка: Ганна Веддінгем латексною мінісукнею підкреслила спокусливий бюст на прем'єрі "Венома"

50-річна зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" у пікантному аутфіті з'явилася на заході.
Ганна Веддінгем відвідала у Лондоні прем'єру фантастичного екшену "Веном: останній танець".
На червоній доріжці акторка з'явилася у сексуальному образі. На ній була чорна латексна сукня фасону "рибка" з галтером і відвертим декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди.
Аутфіт Ганна доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила зачіску з прикореневим об'ємом, макіяж із пишними віями і рожевою помадою та чорний манікюр.
Вуха Веддінгем прикрасила срібними сережками-кільцями, а на пальці красувалася діамантова каблучка.
На заході Ганна сфотографувалася зі своєю колегою з серіалу "Тед Лассо" – акторкою Джуною Темпл, яка зіграла у "Веномі".
Нагадаємо, Ганна Веддінгем у сукні з мереживом і шкіряним поясом сходила до театру.
Від 23 жовтня, фільм "Веном: останній танець" – в українських кінотеатрах.
Читайте також:
- У леопардовій сукні і з коханим-військовим: Соломія Вітвіцька на прем'єрі фільму "Веном: останній танець"
- У сукні із золотими квітами з леліток: зірка "Гри престолів" в ефектному образі сяяла на червоній доріжці
- У сукні з рюшами та лелітками: зірка серіалу "Тед Лассо" Ганна Веддінгем на презентації свого шоу