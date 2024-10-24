Вау, яка: Ганна Веддінгем латексною мінісукнею підкреслила спокусливий бюст на прем'єрі "Венома"

50-річна зірка серіалів "Гра престолів" і "Тед Лассо" у пікантному аутфіті з'явилася на заході.

Ганна Веддінгем відвідала у Лондоні прем'єру фантастичного екшену "Веном: останній танець".

На червоній доріжці акторка з'явилася у сексуальному образі. На ній була чорна латексна сукня фасону "рибка" з галтером і відвертим декольте, яке чудово підкреслило її спокусливі груди.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Аутфіт Ганна доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила зачіску з прикореневим об'ємом, макіяж із пишними віями і рожевою помадою та чорний манікюр.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

Вуха Веддінгем прикрасила срібними сережками-кільцями, а на пальці красувалася діамантова каблучка.

Ганна Веддінгем / Фото: Associated Press

На заході Ганна сфотографувалася зі своєю колегою з серіалу "Тед Лассо" – акторкою Джуною Темпл, яка зіграла у "Веномі".

Ганна Веддінгем і Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ганна Веддінгем у сукні з мереживом і шкіряним поясом сходила до театру.

Від 23 жовтня, фільм "Веном: останній танець" – в українських кінотеатрах.

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