Вау, яка гарна: 61-річна Демі Мур одягла оксамитову сукню від Schiaparelli на галавечір

Відома голлівудська акторка обрала для події сукню по фігурі.
61-річна акторка Демі Мур відвідала святкування 20-річчя фонду акторки Голді Гоун Goldie Hawn Foundation та галавечір MindUP, який проводився у Беверлі-Гіллз. Перед камерами Мур сяяла у чорній оксамитовій сукні від одного зі своїх улюблених брендів — французької марки Schiaparelli.
Її вбрання було прямим, довгим, мало короткі рукави і високу горловину оформлену шовковою тканиною пудрового відтінку.
Доповнила вона лук чорними туфлями на підборах, а також оригінальною сумкою-клатчем із зображенням замкової щілини. Зап'ястя Мур прикрасила кількома золотими браслетами, а вуха – діамантовими сережками.
Позивала вона на цьому галавечорі з ще двома легендами — акторками Голді Гоун, яка власне була винуваткою цієї урочистості, а також Мелані Гріффіт.
Вбрання від Schiaparelli Демі Мур носить досить часто і одягає їхні розкішні кутюрні сукні на різні світські заходи. Наприклад, одним із найбільш запам'ятовуваних виходів зірки в цьому бренді стала її поява на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 19 травня, коли вона одягла оригінальну атласну сукню з незвичайним бантом.
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