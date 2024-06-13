Вау, яка гарна: колишню дружину Тома Круза помітили на прогулянці в Нью-Йорку

Акторка Кеті Голмс постійно потрапляє під приціл папараці у Нью-Йорку, коли виходить на прогулянки чи йде на шопінг. Цього тижня зірку заскочили, коли вона йшла й базікала телефоном.

На 45-річній Голмс була синя сукня міді без рукавів від бренду Me+Em, яка була зроблена з трикотажної тканини і мала привабливі вирізи з боків на талії. Образ вона доповнила білими туфлями від бренду APC у стилі Мері Джейн.

Дуже здивувала зачіска Кеті, адже вона випрямила волосся, а також зробила макіяж із дуже яскравою малиновою помадою на губах.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Днем раніше зірка відвідала вечірку на честь кінофестивалю "Трайбек"а, яку організував Модний дім Chanel. Вона з'явилася перед камерами тоді в мереживному вбранні та на підборах.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

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