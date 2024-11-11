Вау, яка: Гайді Клум у квітковій сукні з пікантним декольте позувала на івенті

Гайді Клум відвідала галавечір Baby2Baby Gala, який відбувся у Pacific Design Center у Західному Голлівуді.

Перед фотографами модель сяяла у розкішному аутфіті. На ній була біла сукня без бретельок і по фігурі довжини максі з великим синьо-чорним квітковим принтом. Вбрання мало хвіст-шлейф і пікантне декольте у формі серця.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Аутфіт Клум доповнила срібними босоніжками і діамантовими прикрасами. Вона зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж смокі-айс і з червоною помадою, а також червоні манікюр і педикюр.

Нагадаємо, захід також відвідала Шарліз Терон, яка продемонструвала гарний лук у кремовій сукні з глибоким вирізом на декольте з весняно-літньої колекції Schiaparelli з чорним корсетом.

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